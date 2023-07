Casal Velino | trovato morto titolare di una struttura balneare

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dramma questa mattina a, dove un 76enne è statosenza vita alla Marina: – come riporta Salerno notizie – ad averil corpo privo di vita dell’uomo all’interno del bagno di una, di proprietà dell’anziano, è stata la figlia. Inutile l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Segui ZON.IT su Google News.

A fine ottobre consegneremo ad Ecoambiente l'impianto per il recupero e la selezione del multimateriale sito nel comune di". " L'obiettivo " ha detto Petrosino " è quello di stimolare e ...... ha organizzato "Cuore Mediterraneo", campagna itinerante estiva quest'anno ha fatto tappa in Cilento, ae Pollica, dove l'inviata speciale Alice ha incontrato bagnanti e diportisti ...Al centro della costa Cilentana, tra i borghi marini di Acciaroli e Marina di Ascea: anasce un nuovo progetto per l'estate. Basta il mare al divertimento, e perché nasca un club gli unici ingredienti da aggiungere sono una pedana sea front e una musica di qualità. È il ...StampaTragedia a Casal Velino, dove questa mattina un 76enne è stato trovato senza vita alla Marina. Il cadavere è statoscoperto – come riporta il sito web infocilento.it – dalla figlia all’interno de ...Dramma questa mattina, venerdì 21 luglio, a Casal Velino dove il titolare di una struttura balneare è stato trovato morto ...