Carrie ripensa a Aidan | Miranda ritrova sé stessa | Charlotte oscilla tra la comicità e l' emancipazione | le tre amiche si trasformano per tornare quelle che erano

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 luglio 2023) Come ogni venerdì, su Sky tornano, le protagoniste di And Just Like That 2, alle prese con nuovi ostacoli da affrontare e nuove evoluzioni da compiere. Stasera alle 21.15 su Sky Serie va in onda il sesto episodio, dal titolo Vecchi e nuovi amori, disponibile anche in streaming su NOW. Un episodio quasi risolutivo, in cui i nodi vengono al pettine e ciascuna appare ancora più consapevole di sé. “And just like that 2”, il teaser trailer ...