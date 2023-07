Caro voli | un limite ai prezzi eccessivi | il governo prepara una norma blocca algoritmo

(Di venerdì 21 luglio 2023) La decisione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso: interventotivo per contrastare le «pratiche commerciali scorrette». Ecco a cosa pensano i tecnici

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy: 'Dobbiamo fronteggiare l'inflazione, che si sta riducendo, ma deve accelerare la discesa per non diventare strutturale'. E insieme a Salvini studia un ...Dalle aziende della filiera della pasta con il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, alla commissione di allerta rapida sulcon il garante dei prezzi, Benedetto Mineo, fino ...Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l'annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di un intervento immediato dell'Esecutivo contro ile ...

Al via la cabina di regia al Mimit sul caro-voli Agenzia ANSA

Per comprare un volo andata e ritorno per trascorrere le vacanze in Sardegna si può arrivare a spendere anche mille euro. Lo denuncia il Codacons. L’associazione ha partecipato alla commissione di all ...“Abbiamo trovato un interlocutore sensibile rispetto alle nostre richieste che fondamentalmente sono tre: accertare le cause reali del caro voli e ogni altra condotta commerciale sleale; vigilare in [ ...