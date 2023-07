Caro voli | un limite ai prezzi eccessivi |  il governo e la norma «blocca algoritmo»

(Di venerdì 21 luglio 2023) La decisione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso: interventotivo per contrastare le «pratiche commerciali scorrette». Ecco a cosa pensano i tecnici

Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta l'annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di un intervento immediato dell'Esecutivo contro ile ...Questo è quanto Adoc, Assoutenti e Federconsumatori, hanno denunciato oggi durante la riunione della Commissione di allerta rapida prezzi, convocata, al Mimit, per affrontare il. Oltre agli ...Subito una legge contro il. Non solo moral suasion quindi, ma un intervento normativo per mettere sotto controllo le pratiche commerciali scorrette e i connessi programmi di intelligenza artificiali che elaborano le ...

Al via la cabina di regia al Mimit sul caro-voli Agenzia ANSA

“Abbiamo trovato un interlocutore sensibile rispetto alle nostre richieste che fondamentalmente sono tre: accertare le cause reali del caro voli e ogni altra condotta commerciale sleale; vigilare in [ ...La decisione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso: intervento normativo per contrastare le «pratiche commerciali scorrette». Ecco a cosa pensano i tecnici ...