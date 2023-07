Carlo Bonomi | Caldo come Covid | servono cassa integrazione e smart working

Ci sono una serie di soluzioni, tra cui quella della cassa integrazione, per i lavori più impattati da questa ondata di calore": lo ha detto il presidente di Confindustria,, ospite a ...L'Assemblea Generale ha visto anche gli interventi di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato interno,, Presidente di ...'Serve un protocollo per cassa integrazione e smart working per i lavoratori, come durante il Covid - 19 . Sono le proposte del presidente di Confindustriaper fronteggiare l'emergenza caldo. Difficile capire l'utilità dello smart working per i lavortori più interessati al problema, ossia chi lavora nei campi o nei cantieri oltre a ...

Bonomi: 'L'emergenza caldo come il Covid, servono smart working e cig' - PMI - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 21 lug. (askanews) - "La nostra idea è quella di perseguire un protocollo come è stato fatto ai tempi del covid, quindi sottoscrivere un protocollo tra le associazioni datoriali e i sindacati pe ...Arrivano i bollini rossi dell'allerta caldo per la salute dei lavoratori. Un sistema di previsione dello stress da calore per lo screening dei ...