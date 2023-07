Capuano | «Cuadrado? A tutto c’è un limite Materazzi non lo avrebbe fatto»

Anche il giornalista Giovannisu Twitter critica l'operazione tirando in ballo anche l'...a bilancio: 4,63 milioni. Bellanova a bilancio: 6,7 milioni. Comprese le commissioni'. Zioste ...Anche il giornalista Giovannisu Twitter critica l'operazione tirando in ballo anche l'...a bilancio: 4,63 milioni. Bellanova a bilancio: 6,7 milioni. Comprese le commissioni'. Zioste ...Cuadrado-Inter, slitta l’arrivo a Milano: le ultimissime sull’arrivo del difensore colombiano Come riportato da Sky Sport, sarebbe soltanto rimandato l’arrivo di Cuadrado a Milano… Leggi ...L’operazione non convince tutti, Giovanni Capuano lo spiega su Twitter analizzando i costi. Il nuovo acquisto possibile dell’Inter sarà Juan Cuadrado. Costo a bilancio di Raoul Bellanova riscattato a ...