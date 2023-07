Caos Lozano | dalla MLS niente notizie | estrema soluzione dal Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ilattualmente è concentrato sul mercato in uscita, visti i diversi esuberi da piazzare. In questa lista c’è, per cui ilstarebbe valutando una. Il neo Direttore Sportivo delMeluso si trova a dover fronteggiare una situazione complicata con alcuni giocatori. Difatti nell’organico degli azzurri ci sono alcuni elementi che ormai non fanno più parte del progetto tecnico, e che quindi vanno ceduti. Non tutti però hanno un buon mercato, ed alcuni ad oggi non hanno ricevuto alcuna proposta. Ilstarebbe pensando ad unadrastica in caso di permanenza di Hirvingrischia di finire fuori rosa in caso di permanenza È questa l’ipotesi che rimbalza in ...