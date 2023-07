Cane randagio salva neonata abbandonata in un sacchetto della spazzatura

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sente gemiti di neonato da una bordo strada e mette in salvo il bebè. È quanto ha fatto una Tripoli lo scorso 19 luglio. Un passante ha notato l’animale che, inquieto, vagava con ilin bocca, quasi a voler richiamare l’attenzione. In questo modo si è scoperto che all’interno c’era una bambina di poche settimane che, coperta di lividi rossastri sul viso e sul corpo, è stata portata in ospedale dove ha ricevuto le necessarie cure e ora non è più in pericolo di vita come scrive il Corriere citando Safiralchamal.com. Le autorità sono al lavoro per capire chi ha abbandonato la piccola, al momento ancora senza nome. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.