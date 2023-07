Campania in lutto | si stacca perno della gru e resta schiacciato | morto operaio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un’altra tragedia sul lavoro colpisce la. Undi 62enne di Ariano Irpino, provincia di Avellino, èquesto pomeriggio mentre lavorava in trasferta in un cantiere dell’alta velocità sulla strada statale 90 tra Orsara di Puglia e Troia, in provincia di Foggia.in, sigru e: L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il consiglio dell'Ordine dei giornalisti dellae il collegio dei revisori sono vicini, si legge in una nota, al presidente dell'Ordine dei Giornalisti della, Ottavio Lucarelli, per la scomparsa della sua mamma, signora Lidia Pentangelo. Cordoglio è stato espresso anche dal Sindacato Unitario dei Giornalisti della. 'A Ottavio l'abbraccio ...... comunque Romano ha confermato, sarà la sua prima uscita pubblica dopo il graveche l'ha ... sul terzo mandato di De Luca è in gioco il futuro del partito: nessun consigliere Pd all'...... un(per estensione il problema della divisiva autonomia leghista), è uncomune, è il ... Ora il "caso" è la più dolorosa spina nel fianco della Sinistra. Un attento osservatore come ...

Grave lutto per il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Ottavio Lucarelli: addio alla madre NapoliToday

E’ scomparsa la signora Lidia Pentangelo, mamma di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Campania. Enrico Buono, Pina Monti e tutta la squadra di ...L'associazione culturale Prometeo, con il presidente Francesco Manca, il Consiglio Direttivo e la redazione del giornale LAPILLI, sono vicini al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania ...