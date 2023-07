Cammino di Santiago | un’unica via | mille significati e due modi per viverla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Il tempo non è qualcosa che corre sempre con lo stesso ritmo. Siamo noi a stabilire il ritmo del tempo.” Si dice che il percorso più conosciuto al mondo sia una continua scoperta, unben tracciato che si dirama nell’esistenza di ognuno di noi. Assume uno o piùe fa del tempo un concetto relativo, come scriveva Paulo Coelho nel suo celebre romanzo, Ildi. L’unica certezza resta la storia plurisecolare di questa lunga via, che dai Pirenei attraversa tutta la Spagna settentrionale e la bellezza dei suoi paesaggi, tanto diversi quanto connessi al tracciato che arriva sino alle estreme propaggini della penisola iberica. Dalla secca meseta della Castiglia alla verde e umida Galizia, dove spunta la tappa finale del lungo peregrinare,de Compostela, per secoli uno ...