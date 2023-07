Caltanissetta | Pm scoprono piano neofascista per controllare i magistrati | 2 arresti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) Palermo, 21 lug. (Adnkronos) - La Procura diha scoperto unper. Sono due glieseguiti dalla Dia. In manette sono finiti l'avvocato Stefano Menicacci e Domenico Romeo. Sono accusati di false informazioni a pubblico ministero aggravate dall'aver mentito in un procedimento per strage. L'inchiesta nasce da alcune intercettazioni che avrebbero rivelato un progetto ispirato dalla ideologia fascista di costituzione di un "Osservatorio" delle attività della magistratura. L'obiettivo era quello di "colpire alcuni" "non graditi". L'idea era quella di costituire un nucleo segreto che monitorasse la magistratura e in particolare i giudici ritenuti “scomodi”.