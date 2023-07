Calendario tuffi | Mondiali 2023 | orari 22 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 21 luglio 2023) Domani, sabato 22, andrà in scena la nona e ultima giornata deineidi Fukuoka (Giappone). Una rassegna iridata prestigiosa non solo per le medaglie in palio, ma anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Come da regolamento, finalisti e finaliste delle gare individuali e le prime tre coppie del syncro, ovvero quelle che conquisteranno le medaglie, otterranno il pass per la rassegna a Cinque Cerchi. Fari puntati in casa Italia sulladel syncro mixed dai tre metri con Chiara Pellacani e Matteo Santoro. I due giovani azzurri vorranno replicare la grande soddisfazione di Budapest (Ungheria) dell’anno scorso, dimostrandosi all’altezza della situazione. Per Santoro è l’esordio assoluto in questi, mentre per Chiara è l’ennesima ...

GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO ...GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI IN GARA. GIORNO PER GIORNO ...SEGUI IL LIVE DELLA GARA GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL PROGRAMMA DEI: DATE E ORARI ILCOMPLETO: DATE, ORARI E TV MONDIALI, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA PROGRAMMAZIONE GLI ITALIANI ...Tuffi, staffetta in acque libere, pallanuoto femminile e nuoto artistico nella settima giornata della rassegna iridata ...Italia protagonista domani 20 luglio ai mondiali di nuoto in corso a Fukoka, in Giappone. Tanti gli azzurri che parteciperanno alle competizioni della settima giornata della… Leggi ...