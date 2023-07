Calendario Tournée Juventus negli USA | avversarie | programma | date | orari | tv e streaming

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ci troviamo al 21 luglio 2023 ed è tempo di ritiri. La Serie A partirà tra praticamente un mese e le venti formazioni sono a lavoro per arrivare nella miglior forma possibile alla prima giornata. Tra le tante squadre impegnate con la preparazione pre-stagionale, troviamo ovviamente anche ladi Massimiliano Allegri. Il mister e i suoi, proprio in data odierna, voleranno per gli Stati Uniti: un viaggio lungo quello che dovranno affrontate i bianconeri. La Vecchia Signora, dallo scorso dieci luglio, dunque undici giorni fa esatti, si è ritrovata interamente alla Continassa. Da quel preciso giorno è iniziata la stagione 2023/2024 per lache ha cominciato a prepararsi. Qualche giorno di sosta in più è stato concesso a chi ha disputato gli impegni con le rispettive Nazionali ma adesso il gruppo è interamente presente: ma non si potrà dire ...

