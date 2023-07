Calendario nuoto artistico | Mondiali 2023 | orari 22 luglio | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si chiuderanno domani a Fukuoka (Giappone) idi. Alla Marine Messe Hall A l’ultimo appuntamento con questa rassegna iridata sarà la finale del duo misto libero,inalle ore 3:00 italiane e che non vedrà al via atleti azzurri. Per questai favoriti saranno i giapponesi Tomoka Sato e Yotaro Sato, che proveranno a conquistare un’altra medaglia d’oro dopo quella ottenuta nel duo misto tecnico. Attenzione però alla concorrenza, che sicuramente non mancherà e, anzi, sarà molto agguerrita. L’ultimo atto del duo misto libero si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 e a pagamento su Sky Sport Summer HD (canale 201) e in direttasu Sky Go, Now e Rai Play....

