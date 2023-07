Caldo | Unicef | 559 mln bimbi a rischio nel mondo | lo saranno tutti entro 2050

... il reporter della Rai Gianmarco Sicuro che, in collaborazione con, proporrà "Can you ... in mostra i modelli di Calatrava e le foto inedite di LaChapelle 20 Luglio 2023, Regione invita a ...Sono dati preoccupanti, sui cui non dobbiamo abbassare la guardia', ha spiegato Andrea Iacomini , portavoce dell'Italia. Ilè un rischio per la salute dei minori Le ondate di calore sono ......di bambini sono esposti a una delle altre tre condizioni dielevato: durata elevata dell'ondata di calore, gravità elevata dell'ondata di calore o temperature estremamente elevate . L'...

Unicef: "558 milioni di bambini esposti a elevate ondate di calore" TGCOM

Clima (Internazionale) Secondo le stime dell'Unicef, entro il 2050 tutti i 2,2 miliardi di minori del pianeta saranno spesso esposti al calore. Di Luca Martinelli ...I dati Unicef sulla popolazione minorile soggetta a subire le ondate di calore e i danni che da esse provengono ...