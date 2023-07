Caldo torrido | in arrivo i bollini rossi per i lavoratori Bonomi | ' Smart working e Cig'

Un Campeggio per discutere di Clima: ildi questi giorni, con ogni anno nuovi record di temperatura, le grandini al nord, le violente alluvioni in Romagna, la siccità: i fenomeno stanno ...Esposti alrecord gli addetti in agricoltura, nei cantieri edili, i riders delle consegne a domicilio. Il tavolo di Ministero del Lavoro, Inps, Inail e sindacati propone un sistema di allerta:...Ilche sta tenendo sotto scacco l'Italia mette a dura prova i lavoratori , soprattutto chi opera nei cantieri o i conduttori di forni per la produzione di laterizi. Negli ultimi giorni, in ...

Caldo torrido, Mercalli smonta le fake news: “Ma quali ‘corsi e ricorsi’ Il Fatto Quotidiano

Ieri, per la seconda volta questa settimana, molti collegamenti sono saltati – L'azienda ha parlato del caldo e del blocco degli impianti di raffrescamento, ma pendolari e frontalieri hanno ribattuto: ...Cassa integrazione, smart working, integrazioni salariali. Il caldo torrido incalza senza tregua in tutt'Italia e servono urgentemente misure per tutelare i lavoratori e non solo quelli ...