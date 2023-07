Caldo torrido | cosa sono i bollini rossi per i lavoratori? Per Bonomi servono smart working e Cig

Esposti alrecord gli addetti in agricoltura, nei cantieri edili, i riders delle consegne a domicilio. Il tavolo di Ministero del Lavoro, Inps, Inail e sindacati propone un sistema di allerta:...Mentre il centro e sud della penisola 'soffoca' per ildi Caronte, a nord si stanno sviluppando alcuni fenomeni di con vento, piogge e ."Oggi è il grande giorno del grandee qualcuno si chiede se sia una novità che nel mese di luglio si raggiungano queste temperature. Secondo noi non è poi una grande notizia però in ...

Caldo torrido, Mercalli smonta le fake news: “Ma quali ‘corsi e ricorsi’ Il Fatto Quotidiano

Allarme rosso in Europa. La Germania sta valutando se seguire l'esempio della Spagna e introdurre la «siesta» per far fronte all'ondata di caldo torrido che sta facendo salire ...Stese sulla sabbia, riarse dal sole. I corpi di mamma e figlia sono stati trovati così in mezzo al deserto accanto a un piccolissimo cespuglio. La mamma cercava di abbracciare la figlia come se voless ...