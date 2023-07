Caldo record | Paolo Sottocorona non vuole passare per negazionista | «Ma stop al terrorismo climatico»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il meteorologoè finito nelle polemiche suldi questi giorni. A causa di una frase decontestualizzata che voleva essere una critica all’allarmismo dei media sul meteo. Oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera spiega di non essere undel. Ma aggiunge che farenon fa capire i problemi reali. La metafora che sposa è quella del medico: «Se un paziente si presenta dicendo che gli scoppia la testa, è evidente che non lo curerà per questa esplosione. Essendo un professionista gli darà i giusti medicinali usando anche i termini corretti per definire la patologia. Ecco, anche i meteorologi dovrebbero usare un linguaggio appropriato». Il linguaggio appropriato, che ...