Caldo record in Cina | tra i bagnanti spopola il ‘facekini’

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Con l'aumento delle temperature, diventano sempre più popolari fra icinesi, ma anche a Pechino, i 'facekini'. Si tratta di maschere in tessuto leggero capaci di bloccare in parte i raggi uv. Inla colonnina di mercurio ha superato i 35 gradi e la temperatura del terreno è arrivata a 80 gradi in alcune parti del paese. Residenti e turisti hanno iniziato a portare con sè piccoli ventilatori e a coprirsi per evitare le ustioni. Alcuni cappelli hanno anche dei ventilatori incorporati. Ma è il boom dell'uso di facekini, maschere che coprono interamente il viso con soltanto fori per gli occhi e il naso, a essere la vera novità dell'estate. "Rispetto a prima della pandemia, quest'anno è molto, molto meglio degli anni precedenti. Il volume delle vendite è decisamente aumentato”, ha detto al Guardian un venditore di facekini. Molte ...

