Caldo record | ESA | Misurazioni errate | temperature misurate al suolo e non in atmosfera Harting MPP Energy | “Media fanno terrorismo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il– è proprio il caso di dirlo – è argomento “bollente” di questi giorni. Tanti sono stati i bollettini meteo che hanno messo in allerta per le alte, con picchi che addirittura di avvicinano ai 50°C, decretando quella corrente, come l’estata più calda negli ultimi 160 anni.

Ma per Andrea Giambruno, conduttore di Rete 4 nonché compagno della presidente del Consiglio Giorgia Melon i, ildi luglio dovuto al cambiamento climatico e all'anticiclone africano "non ...Ildegli ultimi giorni ha messo a dura prova anche gli amici a quattrozampe e i canili corrono ai ripari chiedendo piscine per la meritata tregua. Il rischio maggiore, associato a un alto ...... considerato l'ultimo crooner (un cantante che si caratterizza per lo stile di canto dal tono... I grandidella sua carriera Nel 2014, all'età di 88 anni, Bennett ha battuto il proprio ...

Caldo record, le previsioni meteo: temporali al Nord, afa e oltre 40°C al Centro-Sud. E nuova fiammata di Caro ilmessaggero.it

Dalla Società Italiana di Neurologia arrivano i risultati di un importante studio scientifico americano della Northwestern University pubblicato su Current Biology ...Sinceramente avremmo evitato condizioni meteo come quelle che stiamo vivendo ormai da inizio mese, ma visto e considerato che siamo stati costretti a ...