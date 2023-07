Caldo estremo | le piattaforme di food delivery non si fermano

(Di venerdì 21 luglio 2023) I contratti dei rider prevedono sospensioni delle consegne per condizioni meteo gravi. Ma le ondate di calore non hanno fermato le app. C'è chi paga la pausa. E chi invita i fattorini a comprare le sue magliette termiche

Leggi Anche Clima, Greta Thunberg: record diin tutto il mondo, è emergenza Leggi Anche Estate di fuoco, tra incendi eEl Niño e il cambiamento climatico le cause delrecord Alla riunione, dove si è discusso dei fenomeni atmosferici legati alla crisi climatica, hanno partecipato diversi ......affermano Sposato e Celebre - per i lavoratori edili che in questo periodo stanno svolgendo la loro attività in una situazione didisagio e di possibile pericolosità a causa del"...... come i 30°C (giorno) o i 20°C (notte tropicale), sono molto più significative. Esaminando ... ma può rappresentare un eventoche può terminare in breve tempo. Tuttavia, questa ondata di ...

Così il caldo cambia le vacanze dei turisti stranieri in Italia inItalia

I segretari generali della Calabria della Cgil e della Fillea Cgil, Angelo Sposato e Simone Celebre, lanciano l’allarme sulle conseguenze che l’ondata di caldo che sta imperversando in questi giorni p ...Fa caldo, un calpo insopportabile. Nelle ultime settimane abbiamo già superato un record dietro l’altro. Secondo i dati dell’Organizzazione meteorologica mondiale, giugno ha visto la temperatura media ...