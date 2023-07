Caldo estremo | la pessima notizia per Agosto 2023 | cosa succederà

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ilha messo in ginocchio il nostro paese. Gli italiani sono alle prese con temperature altissime, che non vogliono assolutamente diminuire. Tranne alcune eccezioni, dove abbiamo assistito a spaventose grandinate, tutta l’Italia si trova nella morsa del. Per il prossimo mese arriva un’altra brutta. (Continua…) Leggi anche: Meteo, arriva la svolta a fine mese: la profezia di Mario Giuliacci Leggi anche: Meteo, nuova ondata diin Italia: ecco dove e quando Giugnoè stato il mese piùdi sempre Il clima sta cambiando, ormai è un dato di fatto. Come riporta la National Oceanic and Atmospheric Association, il mese di giugnoè stato il piùdi sempre sulla Terra. Si tratta di un record spaventoso, che ...

Ilrecord alimenta gli incendi Grecia,torrido e altri roghi I Turisti sceglieranno sempre di più il nord Europa per andare in vacanza Con episodi disempre più frequenti, ..., caos voli e treni, polemiche politiche vuote e calciomercato povero. Ma soprattutto, lunghe e infinite code in attesa dei taxi. IL PROBLEMA TAXI IN ITALIA Il problema dei taxi è molto ...Il paese si trova a fronteggiare sia un, sia, nelle regioni del nord - est, piogge monsoniche che hanno portato a furiose precipitazioni e grandine di dimensioni impressionanti, come ...

Caldo estremo: quali sono gli effetti sul corpo Euronews Italiano

L'impatto dell'ondata di caldo si ripercuote sul turismo in Spagna e il Nord Europa diventa l'alternativa per i visitatori. Le autorità turistiche spagnole tentano di intervenire ...Lavorare da casa è più un vantaggio per le aziende che per il lavoratore. E la Cig fa felice i sindacati ma certo non il bilancio pubblico ...