(Di venerdì 21 luglio 2023) L'attaccante potrebbe andare questa estate al Bayern o finire in scadenza nel 2024. LONDRA (INGHILTERRA) - Iled Harrysono sempre più vicini al divorzio. Lo riporta "The Times", ...

Per il centravanti, 29enne, ilera pronto a offrire un lauto adeguamento dello stipendio: a Kane sarebbe andata, in caso di fumata bianca, una cifra pari a circa 300.000 sterline (circa 350.Sadio Mane (LaPresse) -.itL'operazione tra Bayern e Al - Nassr dovrebbe chiudersi sui ... Con l'inglese è accordo totale, ma va rotto il muro del boss delDaniel Levy.2023 - 07 - 11 13:51:40, ufficiale Solomon Ilha ufficializzato l'acquisto di Solomon, giocatore in arrivo dallo Shakhtar Donetsk, nell'ultima stagione al Fulham. 2023 - 07 - 11 ...

Calciomercato: Tottenham. Stampa, Kane rifiuta proposta di rinnovo Tiscali

L'attaccante potrebbe andare questa estate al Bayern o finire in scadenza nel 2024.LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Tottenham ed Harry Kane ...Una punta a confermarsi, le altre a soffiarle lo scettro. Prossima al decollo della sua 125a edizione, la Premier League inglese si fonda su un leitmotiv preciso: tutte all’assalto del Manchester City ...