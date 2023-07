Calciomercato | Retegui verso il Genoa Tigre sempre nel mio cuore

(Di venerdì 21 luglio 2023) Dopo l'eliminazione dalla Copa Sudamericana, il bomber azzurro fa rottala Liguria BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Dispiaciuto per l'eliminazione del suo, felice per l'ormai imminente sbarco in Serie A con la maglia del. Sensazioni discordanti, ieri sera, per l'attaccante della Nazional

Sensazioni discordanti, ieri sera, per l'attaccante della Nazionale Mateo, che dopo l'uscita del Tigre in Copa Sudamericana per mano dei paraguaiani del Libertad (0 - 1 al ritorno, 1 - 2 all'...saluta dunque l'Argentina e si appresta a sbarcare in Liguria per una nuova esperienza.Secondo Tuttosport , i rossoblù pagheranno 16 milioni di euro subito per il cartellino di, riservando un 20% sulla futura rivendita ai due club argentini che lo hanno cresciuto e fatto ...L'attaccante italo-argentino convocato nei mesi scorsi da Mancini alla corte di Gilardino per un'operazione da 17 milioni di euro ...L'attaccante ha giocato 90 minuti nella partita di coppa persa contro la Libertad. Nelle prossime ore gli sviluppi ...