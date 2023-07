Calciomercato oggi 21 luglio | tutte le trattative | gli acquisti | le cessioni Milan | fatta per Okafor e si cerca Chukwueze Inter | il portiere non c’è ancora

(Di venerdì 21 luglio 2023) Giornata iperproduttiva per il. La squadra di Pioli ha chiuso a sorpresa per il jolly d’attacco svizzero Noah, proveniente dal Red Bull Salisburgo, per una cifra di 14 milioni più bonus, ufficializzazione attesa domani. Sulla destra invece è praticamenteper Samuelsulla base di 20 milioni e bonus fino ad arrivare a 28, con la chiusura programmata nel weekend. Il Napoli sta respingendo l’assalto delle squadre estere per i suoi gioielli. L’ultimo ad essere entrato nel mirino è Stan Lobotka, con l’Al-Ahli che ha fatto sentire il suoessamento, ma Aurelio De Laurentiis ha fortemente declinato. Nella lista per rimpolpare il centrocampo entra anche Boubakary Soumaré dei Leicester. L’alla ridi un ...

- le parole riportate da 'Radiosei' -la prima priorità è il suo sostituto. In regia ne abbiamo già tre, Cataldi, Marcos Antonio e Vecino'.Lazio, dal sostituto di Milinkovic - ...Sia chiaro che adsono tutti benvenuti, la carenza di organico era talmente palese lo scorso anno che chiunque faccia anche solo numero, è in automatico indispensabile. Però poniamo al nostro ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...

E' OKAFOR al Milan il colpo di giornata per il calciomercato d'Italia. Per l'attaccante svizzero il Salisburgo riceverà 14 milioni dal club rossonero, mentre due all'anno andranno al calciatore. Ora ...Il calciomercato si infiamma prima nel week end di fine luglio. La Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Taty Castellanos. L'attaccante argentino passa alla corte di Maurizio Sarri dal New ...