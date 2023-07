Calciomercato Napoli | muro del Lens per Danso | Meluso studia alternative

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’addio di Kim ha lasciato un vuoto importante al centro della difesa di Rudi Garcia. Con la partenza del coreano, infatti, il tecnico francese, al momento, ha a disposizione i soli Rrahmani, Juan Jesus e Østigård, non sufficienti per bissare l’impresa conquistata lo scorso anno da Spalletti. Il ds, quindi, ha iniziato da tempo a guardarsi attorno alla ricerca di qualche colpo importante, che quasi certamente arriverà dall’estero. Sono tanti i nomi finora accostati aldel, l’ultimo dei quali è quello di Kevin, difensore austriaco di origini ghanesi delche tanto piace al mister. Al momento, secondo SportMediadet, i francesi hanno alzato il, ma il club di De Laurentiis può contare su un tesoretto importante ricavato proprio dalla cessione ...

Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: è Danso il nome nuovo per la difesa ilmattino.it

