Calciomercato | Milan vicino a Okafor | al Salisburgo circa 15 milioni

(Di venerdì 21 luglio 2023) Noahè a un passo dal. A riportarlo è stato Fabrizio Romano, secondo cui i rossoneri hanno trovato l’accordo con ile contano di avere a disposizione il talento svizzero già per la tournée americana. Le visite mediche sono programmate per la giornata di sabato 22 luglio, poi firma sul contratto e ufficialità. La cifra che incasserà ilsi aggira sui 13-15, bonus compresi. L’arrivo dinon preclude quello di Chukwueze, che ilcontinua a trattare, poiché l’attaccante classe 2000 non andrà a occupare l’ultimo slot da extracomunitario rimasto. SportFace.

