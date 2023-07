Calciomercato | Milan In arrivo Okafor dal Salisburgo

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'attaccante svizzero atteso sabato per le visite medicheO - Stefano Pioli avrà il suo attaccante. Il quotidiano svizzero "Blick" dà per fatto l'in rossonero daldi Noah,...

Il giocatore dovrebbe effettuare già domani le visite mediche prima di legarsi alcon un contratto fino al 2027 da due milioni di euro a stagione. Al Salisburgo, invece, andrebbe una cifra ...Mancano solo i dettagli per l'arrivo aldell'attaccante svizzero, atteso dalle visite mediche e dalla firma. Classe 2000, Noah è cresciuto nel Basilea e ha raccolto l'eredità di Haaland al Salisburgo. Nato da padre nigeriano, sa ...1025 Il colpo a sorpresa delper l'attacco è in realtà un vecchio pallino mai uscito del tutto dai radar degli uomini mercato rossoneri: secondo quanto appreso in esclusiva da.com , infatti i rossoneri hanno ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan prende Okafor, poi Chukwueze. Inter, Balogun per il dopo Lukaku ... Sport Fanpage

L'attaccante svizzero atteso sabato per le visite mediche MILANO (ITALPRESS) - Stefano Pioli avrà il suo attaccante. Il quotidiano svizzero 'Blick' ...Okafor è soltanto l'ultimo colpo del Milan che, dopo il remunerativo addio di Tonali, ha fatto la voce grossa sul fronte acquisti.