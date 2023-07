Calciomercato Milan – Ekitike offerto all’Atalanta Valutazioni in corso

Per il, invece, il costo dell'operazione si aggirerà sui 15 milioni, bonus compresi. 2 " Samuel Chukwueze È tutto fatto tra ile il Villarreal per il passaggio di Chukwueze in rossonero. ...... Ismaël Gharbi, Serif Nhaga,Skriniar, Ethan Mbappé, Ilyes Housni, Noah Lemina, Hugo Ekitike, Louis Mouquet, Gianluigi Donnarumma. FOTOGALLERY %s Foto rimanentiAubameyang all'OM: ...ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ...

Per poco a suon di gol non ha trascinato il Foggia alla Serie B, adesso è tutto da definire il futuro di Marco Frigerio che rimane comunque un tesserato dei pugliesi. Secondo quanto riferito ...CALCIOMERCATO - Charles De Ketelaere vuole restare al Milan, ma il Diavolo non pare essere d'accordo. Nel frattempo Musah si allontana sempre di più. L'Everton va all'assalto di Dia e Bertolacci ...