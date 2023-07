Calciomercato Milan | è fatta per il vice-Giroud | sabato le visite mediche

(Di venerdì 21 luglio 2023) Colpo a sorpresa in attacco del. La dirigenza rossonera continua a scatenarsi dopo la cessione di Tonali al Newcastle e nelle ultime ore ha chiuso la trattativa per il. Le trattative per Scamacca e Morata non hanno avuto esito positivo e i rossoneri hanno deciso di chiudere l’affare per Noah Arinzechukwu Okafor, calciatore svizzero del Salisburgo e della nazionale svizzera. Almeno inizialmente sarà l’attaccante di riserva del francese con possibilità di giocare anche da titolare. Noah Arinzechukwu Okafor è un calciatore svizzero classe 2000. Nato a Binningen da padre nigeriano e madre svizzera, è una punta centrale con possibilità di disimpegnarsi anche in zona esterna in un tridente. Si tratta di un calciatore forte fisicamente e dotato di una buona velocità. Foto di Lukas Kabon / AnsaCresciuto nelle giovanili del ...

