Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

...AGGIORNAMENTO FOTOGALLERY %s Foto rimanentiPioli cambia: verso il 4 - 3 - 3 con Reijnders regista Con la partenza di Tonali e gli arrivi di Loftus Cheek, Reijnders e Pulisic, il...Lo svizzero era uno dei piani di riserva di Pinto in caso di fallimento per le trattative per Scamacca o Morata che a questo punto escono dall'orbita. Leggi i commentias roma: ...Ilnell'ultimo slot extra - comunitari dicendo addio, di fatto, a Mehdi Taremi per l'attacco ma la dirigenza rossonera è già corsa al piano di riserva: infatti sarebbe in chiusura l'operazione ...Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo, ed il Milan sembra aver puntato gli occhi su Samuel Chukwueze, ma non è tutto.Non ha intenzione di fermarsi il mercato del Milan. Dopo aver sistemato il centrocampo con gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders, i rossoneri cercano rinforzi nel reparto offensivo, dove comunque è ...