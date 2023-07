Calciomercato | Inter Stampa inglese | De Gea dice no

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'ex Manchester United avrebbe rifiutato una proposta da 5 milioni a stagione LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United ha scelto Andrè Onana per sostituire David De Gea ma il portiere spagnolo non ...

A lui, infatti, aveva pensato l'per far fronte all'addio del camerunense ma, riporta il "Daily Record", la trattativa è morta sul nascere: i nerazzurri avrebbero proposto un ingaggio da 5 ...Nomi non ne sono stati fatti, ma si sa che, assieme a Patrizia Panico e a Rita Guarino (che però è sotto contratto con l'), ci sono sia Paolo Nicolato che Andrea Stramaccioni . Il primo, tra l'...La situazione del centrocampo dell'Nelle prime settimane diestivo i nerazzurri hanno ceduto il centrocampista Marcelo Brozovic all'Al Nassr, incassando dalla transazione circa 18 ...

Calciomercato Inter / Notizia incredibile: sta circolando una voce… Cittaceleste.it

Un fulmine a ciel sereno in casa Manchester United. La decisione di Ten Hag spiazza: il diretto interessato non la prende bene.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...