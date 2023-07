Calciomercato Inter | maxi scambio con l’Udinese che coinvolge tre giocatori

La dirigenza dell'Al - Shabab starebbe pensando ad un nuovo colpo per l'attacco: il nome caldo di queste ultime ore disarebbe quello di Joacquin Correa, attaccante dell'. Per convincere i nerazzurri a cedere il giocatore argentino, il club arabo starebbe pensando ad un'offerta di circa 10 milioni ...Commenta per primo Prima dell'affondo su Hien, difensore del Verona (servono almeno 8 milioni), l'Atalanta deve salutare almeno due delle sue pedine in esubero. L'sembra aver perso interesse per Demiral, 'certo al 101% di lasciare Bergamo', per cui il primo indiziato a partire è Palomino. Sul centrale argentino c'è forte il Cagliari , che avrebbe già ...Commenta per primo La Bild torna sulla questione della clausola rescissoria di Yann Sommer , portiere del Bayern Monaco su cui l'si è fiondata da tempo ma che al momento è ancora a disposizione di Tuchel. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, infatti, la stessa scatterebbe solo dopo che Neuer ha giocato tre ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan prende Okafor, poi Chukwueze. Inter, Balogun per il dopo Lukaku ... Sport Fanpage

Con il mancato ritorno di Romelu Lukaku, l'Inter di Beppe Marotta ha messo nel mirino Folarin Balogun, centravanti di proprietà dell'Arsenal ...Il Milan ha fretta, nella giornata di oggi chiude Okafor, e imposta altre due trattative fondamentali per la nuova stagione. Intanto l’affondo per l’attaccante svizzero del ...