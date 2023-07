Calciomercato Inter LIVE – Tutte le notizie del mercato estivo 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023)è l’unica pagina che permette ai tifosiisti di essere aggiornati ogni giorno, ale ore, minuto dopo minuto, sulle trattative didella squadra di Simone Inzaghi. La finestra estiva si apre ufficialmente sabato 1 luglio e si chiuderà a distanza di due mesi. Segui-News.it sule piattaforme per non perdere nessuna notizia né alcun aggiornamento su qualsiasi operazione nerazzurra dinella sessione estiva. Metti subitotra i preferiti! Di seguitole informazioni utili....

Che valori vennero espressi in quell'occasione E la stessa la domanda gliela potremmo rifare ricordandogli quando, durante un- Atalanta del 2001, venne lanciato dal 2° anello il motorino di ..., non c'è ancora la fumata bianca per l'arrivo di Sommer dal Bayern Monaco e la trattativa si complica Si complica l'arrivo di Sommer all'. Il contatto che c'è stato ieri tra ...Commenta per primo Il Genoa piomba sullo svincolato Danilo D'Ambrosio . Lo scrive il Secolo XIX , che racconta come l'exsia un'espressa richiesta del tecnico Gilardino .

Calciomercato Inter, ecco qual è la priorità per l'attacco Calciomercato.com

I nuovi dati economico finanziari del 2022 – che l’Espresso è in grado di anticipare incrociando diversi studi – dipingono uno scenario più che preoccupante ...I neroazzurri sono ancora alla ricerca delle migliori opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione Confermata da giorni la partenza di ...