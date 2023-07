Calciomercato Inter – Dirigenza su Balogun | ma Inzaghi non è convinto

Commenta per primo La Bild torna sulla questione della clausola rescissoria di Yann Sommer , portiere del Bayern Monaco su cui l'si è fiondata da tempo ma che al momento è ancora a disposizione di Tuchel. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco, infatti, la stessa scatterebbe solo dopo che Neuer ha giocato tre ...Cuadrado va all'. Il Bologna accoglie El Azzouzi, Oristanio passa al Cagliari. Il Lecce ... Ecco tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A, NEWS E TRATTATIVE LIVE VALENTIN ...Commenta per primo(3 - 5 - 2): 35 F. Stankovic; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 5 Sensi, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 11 Correa, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 97 Radu, 10 Lautaro,...

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan prende Okafor, poi Chukwueze. Inter, Balogun per il dopo Lukaku ... Sport Fanpage

Inter-Pergolettese è l’incontro valido come amichevole precampionato della stagione 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Simone Inzaghi sfida la P ...MILANO - Bomber vero. Secondo marcatore di tutti i tempi dell’Inter. Spillo nerazzurro, ma pure bianconero. Alessandro Altobelli sul finire degli anni ’80 ha vissuto una situazione simile a quella di ...