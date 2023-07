Il club inglese avrebbe offerto una cifra vicina a 18 milioni LONDRA (INGHILTERRA) - Il difensore Igor è ad un passo dal. Il brasiliano, di proprietà della Fiorentina, sembra destinato a iniziare una nuova avventura in Premier League, nella formazione allenata da De Zerbi. Secondo quanto riportato dal Telegraph ......brasiliano e il club allenato da De Zerbi c'è già un accordo sulla base di un contratto quadriennale con opzione per un'altra stagionePer Igor al, stando a quanto appreso da.it,...2023 - 07 - 11 20:15:31 Caicedo, segnali al Chelsea: "Non potrei mai dire no" Moises Caicedo potrebbe lasciare ilin estate. Sul centrocampista ci sono molti club, che però si scontrano con ...

Calciomercato: Brighton. Vicino l'acquisto di Igor della Fiorentina Tiscali

Il club inglese avrebbe offerto una cifra vicina a 18 milioni LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il difensore Igor è ad un passo dal Brighton.La Fiorentina prepara le cessioni di Aleksa Terzic e Igor: per la porta invece il preferito rimane Emil Audero della Sampdoria ...