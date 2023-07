Calcio | Roma Battuto 6-0 il Latina | doppiette per Belotti e Dybala

(Di venerdì 21 luglio 2023) Seconda amichevole per i giallorossi di Mourinho, baby Pagano ancora in gol- Seconda amichevole stagionale e secondo successo per ladi Josè Mourinho. Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Boreale, questa mattina i giallorossi hanno sconfitto 6-0 il, formazione di Serie C. Ad

Seconda amichevole per i giallorossi di Mourinho, baby Pagano ancora in gol- Seconda amichevole stagionale e secondo successo per ladi Josè Mourinho. Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Boreale, questa mattina i giallorossi hanno sconfitto 6 - 0 il Latina, formazione di Serie C. Ad aprire le marcature Andrea Belotti, ...Il tabellino- LATINA 6 - 0 20' e 60' Belotti, 22' Pagano, 46' e 49' Dybala, 88' Ibanez(3 - 5 - 2) : Svilar (46' Rui Patricio); Mancini (62' Kristensen), Smalling (62' Ndicka), ...A venirgli incontro è Francesco Totti e il suo discorso di commiato dallae dalgiocato: " Rubo le parole di un grande, permettetemi di avere paura ". Ha iniziato così Damiano David dopo ...

Roma-Latina diretta 6-0: doppietta di Dybala e Belotti, gol di Ibanez e Pagano ForzaRoma.info

Il direttore sportivo di lungo corso si racconta in una autobiografia, "Il mio calcio furioso e solitario", in cui ricorda i successi e confessa fragilità e passioni di una vita, come i libri ...Serata travolgente della band romana nella prima data del mini-tour con replica nella Capitale e poi due concenti a San Siro ...