Calcio Napoli | i big iniziano ad allenarsi Rrhamani | “Che orgoglio lo scudetto”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka,e tutti gli altri titolari in campo per l’allenamento Ieri la prima amichevole delha visto impegnati i giovani del viviaio azzurro più gli altri titolari che non erano stati impegnati a Giugno con le nazionali; oggi, invece è stato il giorno del primo allenamento per gli altri

, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma proveranno a fare strada in Europa League, mentre la Juventus punta a vincere la Conference. Non ...Si apre un nuovo capitolo per il. Dalla conquista dello scudetto alla necessità di difenderlo. Amir Rrahmani è pronto e sui social, da Dimaro, ha risposto alle tante domande e curiosità dei tifosi. Sono emersi pensieri ...Gli Spurs valutano nuove opportunità per il futuro, il giocatore piace a, Betis e Aston Villa , ma la sorpresa è la possibile permanenza in Premier League, proprio al Tottenham , qualora Lo ...

Mercato Napoli, il punto: ADL stregato da Ibanez, il Napoli vuole tenere Zielinski. Lozano fuori rosa napolipiu.com

Calciomercato Napoli, per Faraoni in azzurro si attende Garcia Cambia nuovamente il vice-Di Lorenzo. Dopo il rientro dal prestito per Bartosz Bereszynski, il ruolo di sostituto del capitano, almeno ne ...Il campionato italiano di calcio è giunto alle battute finali già da diverse settimane e il Napoli è stato proclamato ufficialmente campione dopo 33 anni dall’ultima volta. Neanche il tempo di godersi ...