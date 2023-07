Calcio | Mondiali femminili 2023 | la Spagna parte bene | 3-0 al Costa Rica

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lanon delude all’esordio aidifemminile. Le Furie Rosse hanno battuto 3-0 ile hanno conquistato i primi tre punti del girone C che vede in gara anche Giappone e Zambia. Al 21? l’autogol di Del Campo spiana la strada alla, che al 23? raddoppia con Bonmati. Al 27? Gonzalez firma anche il 3-0. Sembra esserci odor di goleada, ma al 34? Hermoso sbaglia un rigore. Lagestisce e non infierisce. Nella prossima partita le Furie Rosse sfideranno lo Zambia, impegnato domani col Giappone. SportFace.

L'Italia si avvicina all'esordio aifemminili, lunedì 24 prossimo contro l'Argentina, con la squadra di Milena Bertolini che è data per favorita dagli esperti Sisal, 1,57 contro il 5,50 dell'Albiceleste mentre si scende a 4,25 ...Debutto con pareggio per il Canada aidifemminile 2023 ospitati da Australia e Nuova Zelanda, al Melbourne Rectangular Stadium le nordamericane non vanno oltre lo 0 - 0 contro la Nigeria con un rigore fallito dal capitano ...... allo Sky Stadium di Wellington, andrà in scena Spagna - Costa Rica , incontro valevole per la prima giornata del Gruppo B del CampionatoFemminile ;di inizio previsto alle ore 09.L'Italia si avvicina all'esordio ai Mondiali femminili, lunedì 24 prossimo contro l'Argentina, con la squadra di Milena Bertolini che è data per favorita dagli esperti Sisal, 1,57 contro il 5,50 dell' ...Danimarca-Cina chiude la terza giornata del Mondiale e il programma del Gruppo D, si gioca alle 14.30 (ora italiana) di sabato 22 luglio, arbitra la canadese ...