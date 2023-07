Calcio | Mondiali femminili 2023 | il Canada non va oltre lo 0-0 con la Nigeria

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ilnon valo 0-0 contro lanella gara di debutto aidi. Le nordamericane hanno sbagliato undi rigore con Christine Sinclair che al 50? non è riuscita a spiazzare Chiamaka Nnadozie, abile a respingere il tiro dagli undici metri dell’avversaria. Un errore pesante, che costa due punti ma anche un record: la 40enne capitana canadese sarebbe diventata infatti la prima giocatrice a segnare in sei edizioni diverse del mondiale. Il, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, se la vedrà nel prossimo match contro l’Irlanda. Laaffronterà invece l’Australia, reduce dalla vittoria all’esordio. SportFace.

Nigeria e Canada hanno pareggiato 0-0 in una gara valida per la prima giornata del Gruppo B ai Mondiali di calcio donne in Australia e Nuova Zelanda.