(Di venerdì 21 luglio 2023) "Non posso lasciare e dire che allenerò la Germania per un periodo"

Jurgenha commentato le voci che lo hanno avvicinato alla panchina della Germania, che cerca un allenatore di rilievo per riscattare la deludente spedizione in Qatar culminata con l'eliminazione ai ...4 - 2 alla prima uscita amichevole pre stagionale per il Liverpool di Jurgenche ha mosso i primi passi contro il Karlsruher. Un test che ha soddisfatto l'allenatore tedesco che ha avuto modo di caricare l'ambiente in vista dell'annata 2023 - 24, che dovrà essere del ...Ho una responsabilità nei confronti del mio club", ha aggiuntoche ha attualmente un contratto con i Reds fino al 2026. "Fondamentalmente, è un lavoro interessante. Ma non so ancora se farò ...

Calcio: Klopp 'Io ct Germania Sarebbe onore ma legato al Liverpool' Tiscali

