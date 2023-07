Calcio | Juve Fagioli resta a casa per una tonsillite | niente Usa

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il centrocampista non partirà con la squadra per gli States TORINO - Altra defezione inntus in vista della partenza per gli States. La società bianconera fa sapere che "Nicolónon partirà oggi con la squadra a causa di una". L'assenza del centrocampista si somma a quella

Il centrocampista non partirà con la squadra per gli States TORINO - Altra defezione in casa Juventus in vista della partenza per gli States. La società bianconera fa sapere che "Nicoló Fagioli non ...... ecco tutte le partite: derby di Milano alla quarta,- Roma prima di Capodanno Per celebrare il ruolo delnella vita dei tifosi, DAZN dà il via all'iniziativa 'DAZN ti regala i tagli ...MILANO - Il Milan di Stefano Pioli è in per giocare la tournée che lo vedrà affrontare Real Madrid, Juventus e Barcellona, intanto i rossoneri sono sempre attivi sul mercato soprattutto sul fronte ...

I nuovi dati economico finanziari del 2022 – che l’Espresso è in grado di anticipare incrociando diversi studi – dipingono uno scenario più che preoccupante ...Intervista ad Aldo Serena: "Fede può dare il meglio in quella posizione, anche in Nazionale. Vlahovic Lo terrei, però..." ...