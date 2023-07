Calcio femminile | quando gioca l’Italia ai Mondiali? Debutto con l’Argentina | date | orari e tv di tutte le partite

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023) Andranno in scena da giovedì 20 luglio a domenica 20 agosto i2023 di. In tutto saranno 32 le squadre che parteciperanno a questa rassegna iridata che si svolgerà tra Australia e Nuova Zelanda e tra le compagini al via ci sarà anche, che per la fase a gironi è stata inserita nel girone G insieme a Svezia, Argentina e Sudafrica. L’esordio delle ragazze di Milena Bertolini sarà contro l’Albiceleste lunedì 24 luglio alle ore 8:00 allo stadio Eden Park di Auckland (Australia).tornerà in seguito in campo sicuramente prima sabato 29 luglio alle 9:30 per sfidare la Svezia e poi mercoledì 2 agosto alle 9:00 per affrontare il Sudafrica nell’ultima giornata della fase a gironi (da segnalare che entrambe queste ultime duesi disputeranno allo ...