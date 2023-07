Calcio femminile | Mondiali 2023 | Spagna e Svizzera rispettano i pronostici all’esordio | la Nigeria ferma il Canada

(Di venerdì 21 luglio 2023) Altro giorno e altre partite aidiche si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Dopo i primi due incontri di ieri, in cui sono arrivate le vittorie delle due squadre che ospitano la manifestazione, si sono disputate quest’oggi altre tre sfide valide per la prima giornata della fase a gironi: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel primo incontro di giornata, andato in scena al Melbourne Rectangular Stadium (Melbourne), ilnon è riuscito a fare male allae il match è terminato con un sorprendente 0-0. Da segnalare che la compagine nordamericana ha anche sbagliato un rigore con Christine Sinclair al 50? e poi al 98? è stata espulsa lana Deborah Abiodun. In seguito a questo pareggio, ...

