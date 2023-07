Calcio | Donnarumma e la sua compagna picchiati | legati e rapinati nella casa di Parigi

(Di venerdì 21 luglio 2023) Momenti di vero terrore per il portiere della nazionale italiana del Paris-Saint-Germain, Gianluigi, e la suaAlessia Elefante. Sono stati aggrediti e derubatilorosituata nell’8° arrondissement di. Il tutto è avvenuto in piena notte. I malviventi – scrive il sito Actu17 – sarebbero entrati nell’alloggio sfondando la porta. La coppia avrebbe subito violenze e i ladri se ne sarebbero andati con un grosso bottino. L’incubo vissuto dae dalla suaSolo intorno alle 3,20 le vittime, che erano state legate e sequestrate, sono riuscite a liberarsi e a rifugiarsi in un hotel situato non lontano dalla loro abitazione. Il personale della struttura ha avvertito le autorità e ha inizialmente assistito la coppia, ...

PARIGI (Francia) - Il furto nell'abitazione di Gianluigi, situata in un quartiere prestigioso di Parigi (dove aveva da poco stabilito la sua nuova base familiare) ha scosso profondamente il portiere del Psg e la sua compagna Alessia Elefante. Brutta nottata per il portiere della Nazionale Italiana e del Paris Saint - Germain Gigi e per la compagna Alessia Elefante. Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio la coppia, che era nella propria abitazione nel centro di Parigi, Li hanno immobilizzati e legati prima di portare via un bottino di circa 500mila euro: grande spavento per il portiere e la compagna. Notte di paura per Gianluigi Donnarumma: il portiere italiano e la compagna hanno subito una tremenda rapina a mano armata.