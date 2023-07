Calabria | TikToker mostra la terrazza panoramica perfetta per guardare tramonti in Costa Viola | È gratuita e non la conosce nessuno!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 21 luglio 2023), unin un video unabellissima dove vedere il tramonto sulla: curiosi di scoprire dove si trova? Per accedervi non serve neanche pagare! Laè una regione del sud Italia nota per le sue splendide coste, le spiagge, le montagne e una ricca storia e cultura. Tra le attrazioni maggiori c'è sicuramente Tropea: questa affascinante cittadina costiera è famosa per la sua spiaggia bianca, il mare cristallino e la rocca sulla. Rappresenta una destinazione popolare per i turisti e offre una combinazione di bellezze naturali e architettoniche. Oltre ad essa, tuttavia, c'è molto altro da vedere nella regione dello stivale italiano. In particolare, c'è Gerace, antica città è ...