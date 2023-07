Cagliari | c'è l'accordo con la Roma per Shomurodov

... appassionati e passeggeri che sceglieranno ile Moby". Navigazione e calcio. "Quest'- ha spiegato Onorato - rafforza ulteriormente il legame tra il nostro gruppo, la Sardegna che ...2023 - 07 - 11 20:07:33, fatta per Scuffet Colpo in porta per il. In arrivo dal ... 2023 - 07 - 11 15:49:35 Dalla Francia:Galatasaray - Psg per Paredestra il ...Con Matteo Salvini siamo d'che interverremo a breve". Così il ministro delle Imprese e del ...Verona - Olbia da 208 a 326 euro Milano - Alghero fino a 568 euro mentre un Roma/Milano -...

Cagliari | Accordo biennale di sponsorizzazione con Moby Lines Centotrentuno.com

Cagliari È stato firmato questa mattina, a bordo del traghetto Moby Fantasy, l’accordo di sponsorizzazione biennale che prevede la presenza del logo di Moby sulla maglia gara del Cagliari Calcio per l ...Accordo biennale firmato questa mattina a Olbia a bordo del traghetto Moby Fantasy. Presenti Tommaso Giulini e Achille Onorato Il Cagliari con un nuovo sponsor sulle maglie. Sarà Moby il marchio stamp ...