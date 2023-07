Caduta calcinacci a via Colombo | i caschi rossi mettono in sicurezza la zona Foto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoStamane si è verificata unadilungo via Cristoforo. Nei pressi dell’ADS Campania (sede donatori sangue), da alcuni balconi del primo piano sono cadute diverse pietre, le quali si sono posizionate nelle pmità del marciapiede e delle altre attività vicine. Fortunatamente al momento della, pur essendo unamolto frequentata, nessun passante era nei paraggi, e quindi non si è registrato nessun genere di pericolo per l’incolumità dei cittadini. Alcuni passanti, vista la situazione, hanno allertato i vigili del fuoco, i quali si sono precipitati sul posto. Dopo un veloce sopralluogo, ihanno recintato il perimetro interessato, ripulito il marciapiede dai ...