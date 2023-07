Buonabitacolo | crolla una casa disabitata | nessun ferito

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn edificio disabitato èto la notte scorsa nel centro cittadino di, nel Salernitano. Sul luogo del crollo, in via Nazionale, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante il crollo. Calcinacci e detriti hanno danneggiato un’auto parcheggiata dinanzi l’edificio. Non si registrano feriti o danni alle altre abitazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

