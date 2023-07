Buona musica e tante risate | gli appuntamenti di agosto nel Sannio – IN AGGIORNAMENTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà un’estate piena dinelcon tanti concerti che sono stati annunciati e che promettono di portare tanta gente nelle piazze coinvolte. Primi nomi che infiammeranno i tanti appassionati die non solo 7e grande divertimento. Un giorno e due grandi. Insomma c’è la possibilità di poter scegliere ciò che si preferisce in questa giornata. In Piazza SS. Annunziata a Pietrelcina ci sarà il concerto di Alexia, mentre a San Lorenzello arriverà la verve trascinante di Peppe Iodice. 16– Cambia il giorno e cambia anche la locations, si resta,però, nel mondo della comicità. A Castelfranco in Miscano ci sarà, infatti, lo spettacolo, una delle tappe del suo tour, ...